30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 кг ртути собрали работники МЧС в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 29 апреля поступило сообщение об обнаружении ртути на улице Зеленой в агрогородке Яхимовщина. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, включая специалистов службы химической и радиационной защиты.

Ртуть была обнаружена при проведении строительных работ работниками УП "Коммунальник". Спасатели провели демеркуризационные работы, во время которых было собрано около 1100 г ртутьсодержащих отходов. Также при помощи ртутного анализатора провели замеры наличия паров ртути в воздухе. Превышения ПДК не выявлено. Собранная ртуть помещена в полимерную емкость для дальнейшей утилизации.-0-

Фото МЧС