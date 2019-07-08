Более 1 тыс. кустов конопли уничтожено в Верхнедвинске

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске правоохранителями уничтожены более 1 тыс. кустов дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Сотрудники отдела Департамента охраны на участке возле ул.Советской обнаружили 1078 растений дикорастущей конопли 6 июля. Проводится проверка.
В УВД отмечают, что посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, - незаконно. Если на приусадебном участке произрастает мак или конопля, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.-0-
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