Более 1 тыс. л браги изъяли у жителя Молодечненского района

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили у жителя Молодечненского района мини-завод по изготовлению самогона, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько.
Сотрудники Молодечненского РОВД во время проверки подворья 39-летнего жителя д.Лешно, о незаконном бизнесе которого сообщили односельчане, изъяли около 1100 л браги и 30 л самогона.
"Самогонщика сотрудники роты патрульно-постовой службы фактически взяли ночью с поличным - мужчина занимался изготовлением самогона в мини-заводе, размещенном в сарае на приусадебном участке приезжего дачника, - рассказал Сергей Босько. - Порядка 370 л самогонной браги хранилось в ванне в хозяйственной постройке, около 750 л сырья нашли в емкости под землей. Еще 30 л изъято готового самогона".
Мужчина сказал, что суррогат изготавливал исключительно для личных нужд. Но объемы производства ставят под сомнения такие объяснения. Как долго здесь работал мини-завод, пока можно только догадываться. Ранее сельчанин за самогоноварение к ответственности не привлекался.
По словам дачника, о мини-заводе на подворье он не знал. Он просто разрешил односельчанину воспользоваться пустующим сараем и не предполагал, чем тот занимается. Но такое объяснение у правоохранителей не вызвало доверия, особенно если учесть, что и у самого хозяина подворья милиционеры в феврале изъяли 1,5 т суррогата.
Милиция напоминает, что за изготовление крепких алкогольных напитков и полуфабрикатов, а также за хранение самогонных аппаратов предусмотрена административная ответственность и штрафы. -0-
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