12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. лесных пожаров произошло в Беларуси в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Министерство подвело итоги пожароопасного сезона-2020. За прошедший год на территории лесного фонда Минлесхоза зафиксировано 1064 случая возгораний общей площадью свыше 6,5 тыс. га. В разрезе регионов наибольшее количество пожаров произошло в Брестской и Гомельской областях (359 и 286 случаев соответственно), наименьшее - в Витебской области (34 случая)", - рассказали в пресс-службе.

Существенное влияние на ситуацию оказали погодные условия. Отсутствие климатической зимы (периода со среднесуточными температурами воздуха ниже нуля), теплая погода со среднесуточной температурой на 5-8 градусов выше климатической нормы, выжигание населением сухой травянистой растительности заметно осложнили пожароопасную обстановку. Только в апреле 2020 года на территории лесного фонда Минлесхоза зарегистрировано 538 случаев лесных пожаров на площади 5 979,8 га, что составляет 90% от всей площади очагов возгорания.

При этом лесхозам удалось существенно снизить среднюю площадь возгораний (с 10,7 га в 2019 году до 6,3 га в 2020 году). Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря техническому переоснащению, большому объему выполненных противопожарных мероприятий, оперативной работе должностных лиц государственной лесной охраны. В 2020 году силами лесхозов проведено строительство 17 пожарно-наблюдательных мачт, устройство 73,9 тыс. км минерализованных полос и 49,5 км противопожарных разрывов, уход за минерализованными полосами на протяженности 165,9 тыс. км и противопожарными разрывами на протяженности 3,1 тыс. км, а также установлены 52 системы видеонаблюдения.

Наиболее часто возгорания в лесном фонде выявлялись во время наземных мониторингов - в 66,4% случаев. С помощью дистанционного мониторинга (ведомственная система пожарно-наблюдательных вышек и мачт, средств видеонаблюдения) выявлено 18,9% возгораний, населения - 6,3%, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям - 5,2%, авиационного мониторинга - 3,2%.-0-