Более 1 тыс. мелких хищений выявлено за время уборочной

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. мелких хищений выявила милиция за время уборочной кампании, зафиксировано 39 преступлений. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"За все время уборочной было составлено более 2,2 тыс. административных протоколов в отношении работников предприятий. Более тысячи из них - за мелкое хищение, 42 - за незаконные действия с топливом, 88 - за нарушения, связанные с ломом металлов", - проинформировали в МВД.

Зафиксировано 39 преступлений, большинство из них - эпизоды коррупции и кражи продукции и комплектующих к сельхозтехнике. "В Гомельской области возбуждено сразу три уголовных дела за взяточничество. Фигурантами стали работник фирмы "Пиревичи", замдиректора предприятия "Юбилейный-Агро" и кладовщик сельхозорганизации "Оборона страны", который на момент совершения преступления был главным инженером. Все трое получили взятки от директора гомельского регионального представительства ЗАО "БелСнабПодшипник". Деньги были гарантом того, что предприятия будут покупать запасные части к сельхозтехнике именно у "БелСнабПодшипник", - рассказали в МВД.

За совершенное в крупном размере мошенничество в отношении директора предприятия "АНВП-групп" в Гродненской области возбуждено уголовное дело. Мужчина под предлогом поставки пшеницы завладел деньгами СПК "Путришки". На Брестчине в краже подозревается механизатор ОАО "Люсино Агро", который похитил более 300 л топлива, принадлежавшего предприятию. В Могилевской области заведующая складом "ПМК-84 Водстрой" и ее подельник украли с территории фирмы 30 л удобрения на общую сумму более Br600.

Ежегодно во время уборочной возрастает число ДТП с участием транспорта агропромышленного комплекса. Сотрудники ГАИ выявили почти 8 тыс. единиц техники с непройденным техосмотром: 3,5 тыс. автомобилей, 2,4 тыс. тракторов, 1,7 тыс. комбайнов, 203 самоходные машины.

Пресечены случаи нахождения за рулем в пьяном виде, этим отметились 29 механизаторов. В 543 случаях управление транспортными средствами происходило без техосмотра или машины эксплуатировались с неисправными световыми приборами.

Практика показывает, что благодаря ежедневному мониторингу уменьшается количество нарушений трудовой дисциплины, в том числе нахождений на рабочем месте в состоянии опьянения, мелких хищений, нарушений транспортировки зерна.-0-