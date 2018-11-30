30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. поддельных купюр изъяли в Беларуси с начала года, зарегистрировано 700 фактов фальшивомонетничества, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Среди подделок в лидерах фальшивые доллары США, российские рубли и евро. Из относительно экзотичных для страны валют - турецкие лиры, юани, фунты стерлингов. Белорусские же рубли обычно печатают на принтере. "На протяжении последних нескольких лет подделки иностранной валюты преобладают над национальной. При этом белорусские банкноты, как правило, низкого качества. Купюры изготавливаются на обычной писчей бумаге белого цвета формата А4 с использованием копировально-множительной техники", - рассказали в МВД.

Как отметили в МВД, не зафиксированы случаи использования полиграфии для подделки отечественной валюты. А вот фальшивые банкноты других стран чаще выпускаются на высококачественном полиграфическом оборудовании. "98% всех фальшивок выявляется в обменниках. Поступают они в Беларусь преимущественно из России, Украины, Польши и Литвы. Реже - из других стран Европы. В большинстве случаев подделки привозят из-за рубежа туристы, работники иностранных предприятий или предприниматели", - отметили в министерстве.-0-