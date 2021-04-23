Более 1 тыс. рыболовных сетей изъяли инспекторы у браконьеров

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. сетных орудий изъяли инспекторы у браконьеров с начала нерестового запрета (за последние три недели), сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"В нерестовый период активизируются, без преувеличения, все: и сама рыба, и браконьеры, жаждущие поймать икристую добычу, и госинспекторы - в своем стремлении не допустить сетевиков на водоемы. За последние три недели, когда нерестовый запрет начал действовать во всех регионах Беларуси, инспекторы выявили 171 нарушение в сфере рыболовства. У браконьеров изъяли 1057 сетей общей длиной почти 49 км и 313 прочих запрещенных орудий лова (сетные подъемники, экраны, мережи, остроги и др.)", - отметили в инспекции.

Наказание за браконьерство в нерест вырастает троекратно - именно в три раза увеличиваются таксы при расчете причиненного природе вреда за каждую рыбку, выловленную незаконным способом или орудием. К примеру, если в обычное время пойманный сетями карась серебряный обойдется нарушителю в 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br29), то в период нерестового запрета - уже в 3 базовые. Когда ущерб от всего улова достигает 100 базовых величин, браконьеру грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

"Отправляясь на нелегальную рыбалку во время нереста, браконьеры рискуют оказаться в финансовой кабале, иногда на долгие годы. Многие знают об этих рисках, но, к сожалению, не воспринимают их всерьез", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, 19 апреля на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской инспекции задержали местного жителя, который сетью выловил 44 кг нерестящейся рыбы. В улове оказалось 50 отборных карасей, два леща, три окуня и белый амур. С учетом повышенных такс вред от такой рыбалки составил 186 базовых величин (Br5,4 тыс.). Позже в доме у жителя Зельвы нашли еще шесть сетей и порох. Как отметили в инспекции, четыре года назад мужчину привлекали за незаконную охоту.

22 апреля на озере Чечель в Ветковском районе инспекторы задержали гомельчанина. Рыбак-нелегал перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра и поймал 50 кг рыбы, в основном леща. Незаконный улов, добытый во время нереста, оценили в 510 базовых величин (Br14,8 тыс.). В доме у задержанного также обнаружили запрещенные орудия лова рыбы - три остроги и сетной подъемник.

В отношении обоих сетевиков уже возбуждены уголовные дела.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира