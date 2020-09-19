Более 10 человек задержаны 19 сентября за участие в несанкционированном мероприятии в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в несанкционированном мероприятии сегодня в Минске задержаны более 10 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"По состоянию на данный момент, задержаны более 10 человек. Сотрудники милиции перед задержанием предупредили собравшихся о том, что мероприятие несанкционированное, и попросили их разойтись. На что толпа граждан не отреагировала, затем последовали сами задержания. Все задержанные доставляются в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - рассказала Наталья Ганусевич.-0-