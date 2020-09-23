Более 10 человек задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 человек задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"В Минске сегодня проходят несанкционированные массовые мероприятия. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали собравшихся, что мероприятия не санкционированы и незаконны, и просили разойтись, однако граждане не реагировали. Затем последовали задержания. На данный момент задержаны более 10 человек", - рассказала Наталья Ганусевич.-0-