Более 100 кг ячменя похитили с зерносклада в Чечерском районе

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе задержали грабителей, которые похитили ячмень с зерносклада, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сторож зерносклада хозяйства "Ровковичи-Агро" 21 августа в 21.30 сообщил в оперативно-дежурную службу Чечерского РОВД, что двое неизвестных прямо у него на глазах похитили мешки с зерном. Прибывшим на место происшествия стражам порядка охранник пояснил, что во время обхода территории заметил двух мужчин, которые тащили к забору мешки с зерном. Сторож предупредил их, что вызовет милицию, если они не остановятся, однако те стали перебрасывать добычу через ограждение. Когда злоумышленники услышали телефонный разговор сторожа с милицией, бросили награбленное (мешки с ячменем общим весом 106 кг) и сбежали.

Ближе к двум часам ночи милиционеры нашли налетчиков. Ими оказались ранее судимые за кражу жители агрогородка Ровковичи - 43 и 33 лет.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Подозреваемые задержаны.-0-