Более 100 т продукции пытались ввезти из России без подтверждающих безопасность документов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз из России в Беларусь более 100 т продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждающие безопасность для потребления, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники приостановили движение транспортных средств Renault и Volvo, в которых находилось 2 тыс. коробок со свежими эквадорскими бананами. Согласно сведениям, указанным в документах, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя.

Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора, что связано с неоднократным обнаружением в партиях бананов из этой страны вредителя - мухи-горбатки. Так, при контроле бананов, прибывших в Санкт-Петербург в начале декабря, в двух случаях вновь был выявлен данный вредитель, который представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке.

В этот же день сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще шесть фактов ввоза из России зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства. Данная продукция была произведена на территории России и следовала для реализации на внутреннем рынке Беларуси.

В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

"Ввозимая без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов в Беларусь продукция будет возвращена в Россию", - отметили в ГТК.-0-