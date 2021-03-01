Более 100 т соломы спасли от огня в Дятловском районе

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дятловские спасатели и добровольцы не дали огню уничтожить более 100 т соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 17 часов 28 февраля проезжавший по трассе у одной из деревень мужчина обратил внимание на дым в поле. Он сообщил об этом в службу 101.

"Прибывшие через несколько минут к месту происшествия спасатели приступили к тушению горящей соломы в рулонах. Угрозы распространения пожара на населенный пункт не возникло. На ликвидацию возгорания потребовалось более часа", - рассказали в МЧС. Для разборки рулонов привлекались техника и работники добровольной пожарной дружины местного сельхозпредприятия.

Огонь уничтожил 10 т соломы, еще 102 т удалось спасти. Предполагаемая причина пожара - поджог.-0-