Более 1,2 тыс. патронов нашли вблизи пятого форта Брестской крепости

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Вблизи пятого форта Брестской крепости во время земляных работ нашли более 1,2 тыс. патронов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.

В земле рабочие обнаружили более 20 патронов и сообщили об этом в милицию. На место вызова приехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра территории было замечено еще более 500 патронов и металлический ящик с 32 картонными коробками. В них также были патроны. Находку отправили специалистам Брестского межрайонного отдела ГКСЭ для баллистической экспертизы.

"Эксперты установили, что поверхности всех элементов патронов имеют высокое качество обработки, некоторые из них покрыты коррозией. Патроны идентичны между собой по форме, размерам и конструктивным особенностям. Они используются для стрельбы из самозарядного карабина Симонова, автоматов и ручных пулеметов Калашникова, других образцов огнестрельного оружия", - отметила Анна Мацкевич.

Патроны выпущены в 1940-1950-х годах. Вероятно, они оказались в земле во времена, когда на территории пятого форта были армейские склады.-0-