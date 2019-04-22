Более 13 кг насвая и снюса изъяли брестские таможенники с начала года

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни изъяли из незаконного оборота с начала года свыше 13 кг некурительных табачных изделий, сообщили БЕЛТА в таможне.

Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 30 граждан, которые пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза некурительные табачные изделия (насвай, снюс), запрещенные к обороту в Беларуси. В 29 случаях нарушения были выявлены в пунктах таможенного оформления на белорусско-польском участке границы - "Варшавский мост", "Домачево", "Песчатка", "Брест-Центральный".

В таможне напомнили, что в соответствии с декретом №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" установлен запрет на производство, перемещение и распространение некурительных табачных изделий, в том числе предназначенных для сосания и (или) жевания. За действия по приобретению, перевозке, изготовлению и хранению некурительных табачных изделий предусмотрена ответственность в соответствии со ст.16.10 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-