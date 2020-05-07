Более 1,3 кг насвая изъяли у жителя Мозыря

Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре оперативники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота партию насвая, сообщили БЕЛТА в Мозырском РОВД.
Днем 6 мая милиционеры изъяли некурительное табачное изделие у 29-летнего неработающего жителя райцентра. 47 полимерных пакетов с насваем обнаружили при осмотре жилья молодого человека. Общий вес вещества превысил 1,33 кг.
По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной продажи в Мозыре.
Назначена экспертиза. Проводится проверка.-0-