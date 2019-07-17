Более 1,3 тыс. л браги изъяли у жителя Лепельского района

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружили у жителя Лепельского района мини-завод по изготовлению самогона, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В собственной бане его оборудовал неработающий житель агрогородка Малый Полсвиж. Сельчанин, который раньше не имел проблем с законом, подготовил для изготовления спиртосодержащей жидкости свыше 1,3 л самогонной браги. Она была разлита по бочкам и молочным бидонам. Правоохранители нашли также самогонный аппарат. "Изъятая брага стала одной из самых крупных партий, которую выявили правоохранители Витебской области с начала нынешнего года", - отметил Виталий Сапроненко.

По данному факту Лепельский РОВД проводит проверку.-0-