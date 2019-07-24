Более 130 т сена спасено на пожаре в Бешенковичском районе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе на пожаре в сенохранилище спасено более 130 т сена, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в сенохранилище в агрогородке Комоски Бешенковичского района поступило спасателям 23 июля около 6.00. В результате инцидента в здании сенохранилища, принадлежащем КСПУП "Политотделец-Агро" повреждена дощатая стена, уничтожено 3 т сена, столько же повреждено, спасено 134 т сена.
Причина пожара устанавливается.-0-
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