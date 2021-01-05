Более 14 тыс. автомобильных фильтров пытались незаконно ввезти в Беларусь

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 14 тыс. автомобильных фильтров пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС, намереваясь сэкономить на таможенных платежах свыше Br80 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Грузовой автомобиль Volvo ехал на территорию Евразийского экономического союза с автозапчастями из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Транспортное средство направили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По сканограмме таможенники установили, что в грузовом отсеке авто перемещается больше товара, чем заявлено. Свыше 14 тыс. автомобильных фильтров, таможенные платежи за которые составили бы свыше Br80 тыс., не были указаны в товаросопроводительных документах", - рассказали в ГТК.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно ввозимого груза составила более Br300 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-