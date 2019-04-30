30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 кг наркотиков изъяли у группы закладчиков из трех областей Беларуси, задержаны 10 распространителей психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Задержания прошли в течение недели на территории Минского района. Всего во время оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 1,3 кг особо опасного психотропа мефедрон, 100 г гашиша, 25 г марихуаны и 340 таблеток MDMA.

"Как было установлено оперативниками, наркотики в Беларусь из России доставлял 25-летний житель Гомеля. Он занимался этим не менее нескольких месяцев. Начинал с небольшого веса, потом стал ездить за крупными партиями - до 1,5 кг. Он разделял их на более мелкие для курьеров ниже уровнем, а те делили эти закладки на разовые дозы и раскладывали для конечных потребителей. Помимо оптового курьера, были задержаны еще девять человек из Минска, Могилевской и Гомельской областей. Все работали на этот же магазин психотропов", - рассказали в милиции.

Задержаны четверо минчан и парень из Гомельской области - молодые люди 19-23 лет, не работающие и не судимые. В изоляторе также двое 27-летних могилевчан, которые имеют судимости: один за кражу, а второй за хранение наркотиков. "Среди задержанных оказалась и семейная пара из Гомеля. Супругам примерно по 30 лет. Мужчина утверждал, что только устроился работать курьером. Говорил, что координаты груза получает через мобильное приложение, а что лежит в пакетах он не знает и о нелегальном характере своей работы якобы не подозревал. То, что пакеты приходилось забирать в основном в лесу, мужчину не смущало. В машине, на которой приехала пара, оперативники помимо полученной закладки, обнаружили пакеты с 240 таблетками MDMA и 86 г гашиша", - проинформировали в УВД.

В отношении задержанных возбуждено 6 уголовных дел по частям 1, 2 и 3 статьи 328 УК (хранение и сбыт наркотиков).-0-

Фото УВД Миноблисполкома