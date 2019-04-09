Более 15 т моторных масел пытались ввезти в ЕАЭС по заниженной в 2,5 раза стоимости

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 15 т моторных масел пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза по заниженной более чем в 2,5 раза стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Моторные масла ввозились в автопоезде DAF из Литвы. Грузовой автомобиль ехал через пункт пропуска "Бенякони". При таможенном декларировании водитель узбекской фирмы-перевозчика предоставил в таможенный орган документы, содержащие недостоверные сведения о стоимостных характеристиках товаров. Это удалось установить при получении реальной стоимости товаров от поставщика: она составила более 25 тыс. евро, что более чем в 2,5 раза выше указанной в представленных для оформления документах.

Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-