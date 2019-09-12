Более 1,5 тыс. л браги и самогонный аппарат изъяли у самогонщика из Гродненского района

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесу у одной из деревень Гродненского района с поличным задержали самогонщика. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции вместе с работниками лесхоза проводили рейдовые мероприятия. Неподалеку от деревни Новая Руда они обнаружили мини-завод по производству самогона.

Фото УВД Гродненского облисполкома

На месте с поличным задержан мужчина 1985 года рождения. Самогонный аппарат изъят. Уничтожено более 1,5 тыс. л браги.

По данному факту проводится проверка.-0-