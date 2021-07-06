Более 18 тыс. патронов и оружие изъяли у могилевчанина

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. патронов и оружие изъяли у могилевского пенсионера в середине мая - большая часть из них оказалась боевыми. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"На исследование судебным экспертам поступило более 18 тыс. патронов, 6 объектов оружия, а также предметы, схожие с составными частями и деталями оружия. Все это было изъято у 65-летнего жителя Могилева", - рассказала Ирина Рачковская.

По результатам проведенных судебных баллистических экспертиз эксперты установили, что изъятые патроны являются боеприпасами, пригодными для стрельбы. Данные патроны предназначены для стрельбы из спортивного и боевого нарезного огнестрельного оружия.

"Кроме того, среди изъятого оружия имелись пистолеты ТТ образца 1933 года и Марголина - они признаны нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Также судебными экспертами установлено, что два объекта изготовлены самодельным способом из газового револьвера немецкого производства и спортивно-охотничьей винтовки, которые признаны соответственно гладкоствольным и нарезным огнестрельным оружием", - подчеркнула Ирина Рачковская.

Результаты судебных баллистических экспертиз направлены в УСК по Могилевской области для приобщения к материалам уголовного дела.-0-