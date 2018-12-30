Более 1900 л контрафактного алкоголя изъято у жителя Борисова

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД во время планового рейда изъято у жителя Борисова более 1900 л контрафактного алкоголя, сообщила БЕЛТА в Борисовском РУВД.

Сотрудники отдела БЭП обнаружили в гараже у 36-летнего мужчины 700 л 95-процентного этилового спирта, свыше 100 бутылок коньяка и более 2 тыс. бутылок водки, не маркированных акцизными марками Беларуси.

Предположительно, алкоголь привезен из России, где был изготовлен кустарным способом путем смешивания этилового спирта, воды и красителей и разлит в тару известных алкогольных брендов.

По данному факту проводится дальнейшая проверка.-0-