Более 1900 л контрафактного алкоголя изъято у жителя Борисова

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД во время планового рейда изъято у жителя Борисова более 1900 л контрафактного алкоголя, сообщила БЕЛТА в Борисовском РУВД.
Сотрудники отдела БЭП обнаружили в гараже у 36-летнего мужчины 700 л 95-процентного этилового спирта, свыше 100 бутылок коньяка и более 2 тыс. бутылок водки, не маркированных акцизными марками Беларуси.
Предположительно, алкоголь привезен из России, где был изготовлен кустарным способом путем смешивания этилового спирта, воды и красителей и разлит в тару известных алкогольных брендов.
По данному факту проводится дальнейшая проверка.-0-
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