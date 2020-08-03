Более 2 т контрафактного алкоголя изъяли в Ошмянском районе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе при проведении оперативных мероприятий по выявлению нелегальных каналов поставок контрафактного алкоголя сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Гродненской области задержали грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в МВД.

При досмотре машины среди прочих легально перевозимых товаров было обнаружено более 2 т спиртосодержащей жидкости. "Товар принадлежит мужчине 1986 года рождения. Контрафакт был разлит в 10-литровые пластиковые канистры", - рассказали в МВД.

"В других точках района, к которым имеет отношение хозяин груза, правоохранители обнаружили еще около 700 л спиртосодержащей жидкости. Ее направили на экспертизу. Изъятое оценили более чем в Br27 тыс.", - проинформировали в МВД. Контрафактный алкоголь привезли в Беларусь из России.

По данным ГУБЭП МВД, за полгода по всей стране изъято более 40,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости. В основном страна ее происхождения - Российская Федерация.-0-