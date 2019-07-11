Более 20 артиллерийских снарядов времен войны обнаружили в лесу под Витебском

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе обнаружили в лесу более 20 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обезврежены, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Утром 10 июля в лесу возле деревни Косачи были обнаружены 20 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и один - 88 мм. Также были найдены два артиллерийских взрывателя времен ВОВ", - рассказали в милиции.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.-0-