Более 20 человек эвакуировали из многоэтажки в Минске из-за пожара

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из многоэтажки в Минске спасатели 25 ноября из-за пожара эвакуировали 21 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение о пожаре в доме на ул.Казинца поступило в 21.03. "Когда на место прибыли подразделения МЧС, из квартиры на девятом этаже шел сильный дым. Хозяина-пенсионера в момент происшествия дома не было. Живущие с ним жена, дочь и внук самостоятельно вышли из квартиры до прибытия спасателей, - рассказали в МЧС. - Звеном газодымозащитной службы из соседних и вышерасположенных квартир был эвакуирован 21 человек, в том числе 2 ребенка. Пострадавших нет. Пожар локализовали и ликвидировали спасатели".

Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - детская шалость с огнем.-0-