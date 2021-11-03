3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Свыше 27 млн российских рублей ущерба и более 20 потерпевших: мошенники обманывали предпринимателей на продаже грузового транспорта. Офис злоумышленников находился в Могилеве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным следствия, с октября 2018 года по июнь 2021-го группа мошенников из 8 человек, действуя на территории Беларуси, обманным путем завладела денежными средствами россиян на общую сумму более 27 млн российских рублей.

Мужчины создали в интернете аккаунты магазинов, где администратор размещал объявления о продаже грузовых автомашин с доставкой их из стран Евросоюза. Предложение в интернет-магазине на покупку грузового транспорта было весьма заманчивым - цены ниже рыночных. Это привлекало покупателей из России, в том числе и потому, что в их стоимость якобы были включены все таможенные платежи и сборы.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: для создания видимости законности своих действий заключали договоры на оказание услуг. Далее везли потерпевших в Слоним и в д.Пекари Волковысского района, где оформляли документы по перегону транспорта из стран Евросоюза. После подписания необходимой документации они получали денежные средства и переставали выходить на связь. Спустя некоторое время выяснялось, что покупателям доставлялись грузовые автомобили, которые невозможно поставить на учет и не пригодные для эксплуатации.

Установлено более 20 потерпевших. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При изучении личностей обвиняемых установлено, что организатор уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, остальные фигуранты ранее не судимы. В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции принимаются меры по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.-0-