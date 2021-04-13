Более 20 пожаров в природных экосистемах потушили за сутки в Гомельской области

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 пожаров в природных экосистемах произошло в Гомельской области за сутки, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

По оперативным данным, с 6.00 12 апреля до 6.00 13 апреля ликвидированы торфяной пожар в Жлобинском районе на площади 0,3 га, три лесных пожара на 1,58 га. Возгорания лесов были на территории Лельчицкого, Рогачевского, Светлогорского районов (техника МЧС не привлекалась). Также потушены 18 возгораний травы и кустарников на общей площади 13,625 га в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Ельском, Гомельском, Жлобинском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.

В МЧС напомнили: весенние палы растительности ежегодно наносят серьезный урон окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс. Такие возгорания зачастую могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. За несоблюдение требований пожарной безопасности, незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах предусмотрены штрафы от 10 до 30 базовых величин.-0-