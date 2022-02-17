17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 сараев горело ночью в Советском районе Минска, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании коллективных сараев поступило в МЧС в 23.51 16 февраля. Пожар произошел по пр.Машерова, 6а, корп.1. В результате возгорания повреждены 23 сарая на общей площади 120 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Минске зарегистрированы два пожара. Второй - на балконе по ул.Романовская Слобода, 9. На оказание технической помощи спасатели выезжали 4 раза.-0-