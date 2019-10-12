Более 20 т арбузов и 30 т пшеницы пытались ввезти в Беларусь без фитосанитарных сертификатов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники задержали возле границы с Российской Федерацией три машины, которые пытались ввезти в Беларусь в общей сложности 22 т арбузов и 32 т пшеницы, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Как показала проверка, весь груз перемещался без документов, подтверждающих безопасность, - фитосанитарных сертификатов. По данным ГТК, общая стоимость незаконно перевозимого товара составила более Br12,5 тыс.

"Гомельская таможня начала административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения", - сообщили в ведомстве.-0-