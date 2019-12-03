Более 20 т фундука по заниженной стоимости пытались ввезти через белорусскую границу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 т фундука пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза по стоимости, заниженной почти в три раза. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельской таможне.

Грузовая машина DAF более чем с 20 т фундука следовала через пункт пропуска "Новая Гута". Водитель грузинской фирмы-перевозчика представил к таможенному оформлению комплект документов, где была указана стоимость груза - $47 тыс.

"Гомельские таможенники установили занижение цены партии орехов почти в три раза. Это подтвердили и отдельные экземпляры сопроводительных документов, обнаруженные при осмотре кабины: указанная в них стоимость составляла около $132 тыс.", - рассказали в таможне.

Гомельская таможня наложила арест на грузовой автомобиль. Начат административный процесс по ч.3 ст.14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости предмета правонарушения.-0-