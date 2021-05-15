Более 20 т замороженного субпродукта пытались ввезти в Беларусь по поддельному ветсертификату

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 т замороженного субпродукта пытались ввезти в Беларусь по поддельному ветеринарному сертификату, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 20 т замороженных свиных субпродуктов. Индивидуальный предприниматель - житель Витебской области - ехал из Литвы через пункт пропуска "Бенякони". Среди представленных для оформления товара документов был подан и ветеринарный сертификат, выданный государственной ветеринарной службой Испании", - рассказали в ГТК.

Проверка показала, что в Испании данный сертификат не выдавался.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (предоставление таможенному органу недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Партия субпродуктов возвращена на сопредельную территорию.-0-