Более 20 жителей Гомельской области пытались купить айфоны через Instagram и потеряли деньги

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участились случаи обмана белорусов при покупке телефонов известного бренда. Только в Гомельской области с ноября прошлого года зарегистрировано более 20 заявлений от обманутых покупателей, по всей стране свыше 50 обращений в правоохранительные органы. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Все пострадавшие обращались за покупкой в Instagram-магазины с созвучными бренду названиями, например apple.belarus2020. "Позиционируют они себя как продавцы новых и б/у аппаратов. Цены на некоторые модели почти в два раза ниже. Обещают, что если товар не понравится, можно его вернуть и получить обратно деньги", - рассказали в УВД. Среди основных требований магазина - полная предоплата. После этого товар обещают выслать покупателю. Можно выбрать способ бесплатной доставки. Все это сообщается в переписке, позвонить невозможно.

Особо недоверчивым и подозрительным сбрасывают реальный сертификат индивидуального предпринимателя, который продает телефоны. "Вот только сам ИП об этом узнает позже, когда разгневанные покупатели с помощью соцсетей находят его координаты. Но он к этому непричастен, а фотографией его свидетельства пользуются мошенники", - уточнили в отделении информации и общественных связей.

В УВД привели несколько примеров. 25-летняя жительница горпоселка Корма решила сделать себе подарок к Новому году. В конце декабря за телефон она перечислила по реквизитам банковской карточки Br1000.Через пару дней телефон заказала и 19-летняя жительница Ветки. Мошенникам она отправила Br760. В январе гомельчанке понравилась более скромная модель - на банковскую карточку женщина перевела Br360. 30-летний житель Жлобина перевел мошенникам более Br2,2 тыс. 27-летний торговый агент из Мозыря в декабре заказал телефон за Br2286. 17-летний школьник из этого же районного центра потерял Br1270.

"Суммы разные, но финал один. Даже если покупатель был готов выехать, посмотреть и купить телефон, его тут же останавливали. Физически, мол, магазина нет, торгуем только через интернет. Телефонов своих покупатели так и не дождались. Любая попытка выяснить ситуацию заканчивалась всегда одинаково: клиентов блокировали", - добавили в милиции.

Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома обратили внимание: если у покупателя нет никаких данных продавца, кроме номера карты иностранного банка, шансы вернуть деньги практически равны нулю. Переводы во всех случаях осуществлялись на карточки польских, украинских и российских банков. Уверены правоохранители и в том, что получатели карточек (на кого они реально оформлены) просто передали их мошенникам за небольшое вознаграждение.

"Есть еще один аспект, на который нужно обращать внимание. Торговать на территории Беларуси через социальные сети, в том числе через Instagram, незаконно. Это регламентирует указ Президента Беларуси. То есть рекламировать можно, но продавать нельзя. Интернет-магазин должен быть расположен в доменной зоне .BY, .БЕЛ, зарегистрирован в торговом реестре, на сайте должна быть информация о юридическом лице, УНП, реквизиты, место регистрации юрлица", - сообщили в УВД.-0-