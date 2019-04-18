Более 23 кг янтаря обнаружили гродненские таможенники в порогах автомобиля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Украины пытался вывезти с территории ЕАЭС необработанный янтарь весом более 23 кг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Транспортное средство следовало в Литву через пункт пропуска "Бенякони" Гродненской региональной таможни. При проведении таможенного контроля легковой автомобиль Citroen C4 направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, установивший наличие сокрытого товара в днище транспортного средства.
В результате досмотра из специально изготовленных в порогах автомобиля тайников извлечено 19 матерчатых мешочков с камнями различных цветов, вес которых составил более 23 кг.
По заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженный камень является необработанным янтарем, вывоз которого с территории ЕАЭС физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен. Предварительная оценочная стоимость янтаря составила более Br12 тыс.
Спрятанный в тайниках янтарь и легковой автомобиль изъяты. По факту перемещения товара с сокрытием от таможенного контроля Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает возможность конфискации товара и транспортного средства.-0-
Фото Гродненской региональной таможни
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