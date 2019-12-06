Более 23 т ядовитой стеклоомывающей жидкости пытались незаконно ввезти из России в Беларусь

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники пресекли попытку ввоза из России в Беларусь более 23 т стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы, сообщили БЕЛТА в ГТК со ссылкой на Могилевскую таможню.

При проведении спецмероприятий вблизи белорусско-российской границы могилевские таможенники остановили фуру MAN. В грузовом отсеке автомобиля находилась партия спиртосодержащей жидкости российского производства. Достоверность сведений, заявленных в товаросопроводительных документах и отраженных на маркировке продукции, вызвала сомнения у сотрудников. В связи с чем жидкость была направлена на экспертизу.

Эксперты таможенной лаборатории подтвердили подозрения: в составе продукции обнаружен метанол, количество которого превышает предельно допустимые нормы (не более 0,05 объемного процента) более чем в 440 раз. Применение такой продукции представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Материалы по признакам административного правонарушения направлены в Министерство здравоохранения Беларуси, а также в Республиканском центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-