Более 2,5 кг психотропов и 340 л прекурсоров изъято у двух наркодилеров

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 кг психотропов и 340 л прекурсоров изъято у 24-летнего минчанина и его 54-летнего сообщника, передает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Работу провел наркоконтроль ГУВД Мингорисполкома. Сначала в лесу под Минском оперативники нашли тайник и около 340 л прекурсоров в канистрах, после чего были установлены владельцы запрещенного вещества.

Несколько месяцев фигуранты работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Обнаруженное сырье для изготовления наркотика намеревались сбыть другим дилерам. Также в лесах Смолевичского района милиционеры нашли созданные задержанными закладки: изъято 2,2 кг мефедрона и 0,5 кг особо опасного вещества альфа-РVР.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигуранты привлекались к уголовной ответственности: 24-летний минчанин за аналогичное уголовно наказуемое деяние, а его старший подельник - за имущественные преступления.-0-