Более 2,5 тыс. правонарушений выявлено за выходные на дорогах Минской области

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 7 по 10 января выявила более 2,5 тыс. правонарушений со стороны участников дорожного движения. В большинстве случаев с нарушителями проводилась профилактическая работа, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Вместе с тем сотрудники ГАИ выявили 37 нетрезвых водителей, 148 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это права, причем 31 из них задержан повторно.

Не обошлось без нарушений и со стороны пешеходов. Всего зарегистрировано 421 нарушение: 129 человек были в состоянии опьянения, 267 пешеходов подвергались опасности, поскольку не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Всего за выходные дни на территории Минской области произошло 9 ДТП, в результате которых два человека погибли, девять получили травмы различной степени тяжести. Причинами аварий стали несоблюдение безопасной скорости движения водителями в неблагоприятных погодных условиях, а также невнимательность самих пешеходов.

В частности, 7 января около 17.30 на 14-м км автодороги водитель "Пежо 307", который ехал в направлении Гродно, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и наехал на стоящий после ДТП в левой полосе автомобиль "Киа Спортейг". В результате автомобиль "Киа Спортейг" отбросило на 39-летнего пешехода, который находился на разделительной полосе. Пострадавший с полученными травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток.

ГАИ также обращается к гражданам с просьбой сообщать на телефонную линию 102, если есть информация о том, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо на проезжей части находится нетрезвый пешеход.-0-