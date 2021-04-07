Более 250 боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Витебском районе

7 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Возле деревни Новики Витебского района местные жители обнаружили склад снарядов и мин военных времен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Жители Витебского района заметили боеприпасы на поле возле деревни Новики и сообщили об этом местному участковому.

Прибывшие на место специалисты в/ч 5524 внутренних войск МВД Республики Беларусь обследовали местность и обнаружили 99 минометных мин калибра 82 мм, 4 минометных мины калибра 50 мм, 26 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 71 артиллерийский снаряд калибра 45 мм и 52 артиллерийских взрывателя. Все экземпляры относятся к временам Великой Отечественной войны.

Арсенал был вывезен в безопасное место и уничтожен.

УВД Витебского облисполкома напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, немедленно сообщите об этом в милицию. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить их сами - это может закончиться трагедией.-0-