Более 3 кг марихуаны хранил дома житель Наровли

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дома у жителя Наровли обнаружили более 3 кг марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По информации, имевшейся у оперативников наркоконтроля Мозырского РОВД, неработающий 30-летний житель райцентра употреблял наркотики и мог быть причастен к их незаконному обороту. "В начале сентября наровлянца задержали. При личном досмотре в его вещах обнаружили три бумажных свертка с веществом зеленого цвета общей массой 3,81 г", - рассказали в УВД.

При обыске дома у жителя райцентра найдено более 3,1 кг высушенной травы, в том числе готовой к употреблению и частично расфасованной. По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, все изъятое - марихуана.

По предварительной информации, мужчина собирал дикорастущую коноплю в Наровлянском районе, дома высушивал и готовил для дальнейшей продажи наркопотребителям из Мозыря и Наровли.

Мозырский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Мужчина заключен под стражу.-0-