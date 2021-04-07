Более 3 промилле алкоголя, превышение скорости - завершено расследование смертельного ДТП в Витебске

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в котором погибла женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Авария произошла 28 января. 57-летний водитель легковушки двигался по ул. Короткевича. Около 16.00 вблизи дома №1 он сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

В крови водителя обнаружили этиловый спирт в концентрации 3,76 промилле. Автотехническая экспертиза установила, что тормозная система и рулевое управление были в исправном состоянии. Во время следственного эксперимента выяснилось, что скорость автомобиля перед ДТП была около 79,2 км/ч при разрешенной в городе в 60 км/ч.

По результатам расследования 57-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-