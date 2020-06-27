Более 3 тыс. б/у шин пытались ввезти в ЕАЭС по недействительным разрешениям

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники установили попытки незаконного перемещения на территорию ЕАЭС более 3 тыс. бывших в употреблении шин, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Два транспортных средства Mercedes-Benz и MAN, принадлежащие фирме-перевозчику из Кыргызстана, с разницей в 10 дней следовали с территории Германии через пункт пропуска "Григоровщина". В грузовых отсеках автопоездов находились бывшие в употреблении шины. Согласно приложению к решению Коллегии ЕЭК №30 от 21 апреля 2015 года "О мерах нетарифного регулирования" такой товар относится к опасным отходам и ограничен к перемещению субъектами хозяйствования через таможенную границу Евразийского экономического союза.

При проведении проверки установлено, что разрешения на перемещение опасных отходов, по которым следовали грузы, относятся не к данным партиям товара. Общая стоимость б/у шин составила почти Br20 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 (представление недействительных документов) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение на перевозчика штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-