Более 3 тыс. преступлений в сфере высоких технологий зарегистрировано в Беларуси с начала года

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. преступлений в сфере высоких технологий зарегистрировано в этом году. Около трети из них - хищения со счетов граждан с использованием реквизитов банковских платежных карт, полученных методом социальной инженерии или с использованием мошеннических интернет-ресурсов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В управлении "К" констатируют: в абсолютном большинстве случаев владельцы карт, несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов и банковских учреждений, сами передают реквизиты, сообщают полученные в виде SMS данные и иную конфиденциальную информацию, необходимую для списания средств со счетов.

Для хищения средств наличие самой платежной карты не обязательно - достаточно знать ее реквизиты. Чтобы получить доступ к карт-счету и распоряжаться находящимися там средствами, преступники используют различные способы обмана. Наиболее распространенные из них - выманивание персональных данных от имени работников банковских учреждений или под предлогом перевода денег за приобретение товара. Нередки случаи отправки потерпевшему ссылок на фишинговые (мошеннические) системы интернет-банкинга, имитирующие легальные банковские сайты или популярные онлайн-сервисы.

К примеру, похожий случай произошел в конце прошлого года в Молодечно. Кибермошенник похитил с карт-счета местной жительницы $20 тыс. и 13,5 тыс. евро. Общаясь с ней в мессенджере, он якобы хотел приобрести телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку. Для внесения предоплаты мужчина попросил передать ему реквизиты банковской карты, после чего пояснил, что транзакция не прошла. Затем предложил жертве перейти по ссылке на сайт банка, которую сам же и прислал. Как оказалось, сайт оказался фишинговым.

В феврале этого года неустановленный злоумышленник, завладев реквизитами банковской карты минчанина, похитил с его карт-счета более Br16 тыс. Подобным образом лишился крупной суммы - почти Br7 тыс. и $4 тыс. - и житель Речицы.

Как отмечают в управлении "К", основные причины успеха злоумышленников в подобных преступлениях - отсутствие цифровой грамотности населения и собственная беспечность потерпевших.-0-