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30 ноября 2019, 14:55

Более 30 т семечек пытались незаконно ввезти в Беларусь

Фото gomel.customs.gov.by
Фото gomel.customs.gov.by

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконный ввоз из России двух партий семян подсолнечника, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники вблизи границы с Россией приостановили движение двух транспортных средств с российскими регистрационными номерами. В грузовых отсеках автомобилей находилось более 30 т семян подсолнечника. Транспортировка товара осуществлялась без необходимых сопроводительных документов.

Общая стоимость незаконно перевозимого товара составила более Br20 тыс.

Гомельская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкция статьи предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% стоимости предмета административного правонарушения.-0-

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