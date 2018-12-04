Более 30 телефонов украли из салона сотовой связи в Ляховичах

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах неизвестные похитили из салона сотовой связи 31 мобильный телефон. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Кража случилась в ночь на 1 декабря. Неизвестные проникли в торговый павильон, расположенный в кинотеатре райцентра. Из магазина они похитили 31 телефон, стоимость которых оценивается более чем в Br18 тыс. Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК.
"Сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий устанавливают личности злоумышленников, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертные исследования", - отметил Дмитрий Иванюк. Он добавил, что в салоне сотовой связи установлена система видеонаблюдения.-0-
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