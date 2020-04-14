14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек могли стать жертвами мошенничества с респираторами, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

По этому делу задержан и водворен в изолятор временного содержания минчанин. Как сообщили в КГК, на продаже масок под видом респираторов он мог заработать более Br70 тыс.

Мужчина принимал через интернет заказы на респираторы мировых производителей с классом защиты FPP2 и FPP3. Продавал товары через свою жену, зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя. Потенциальных покупателей мужчина убеждал, что респираторы имеют необходимые сертификаты, однако в действительности это были повязки сомнительного качества и без маркировки.

Оплата за товар производилась наложенным платежом, его доставляли курьеры "Белпочты". Таким образом, покупатели не могли проверить товар до расчета с курьером и отказаться от его получения. Предварительный анализ сведений, полученных в РУП "Белпочта", показывает, что повязки вместо респираторов могли приобрести свыше 300 человек, а общая сумма ущерба может составить более Br70 тыс.

Кстати, на своих сайтах минчанин указывал два номера телефона: один - для консультации перед продажей товара, второй - для направления претензий. По словам покупателей, дозвониться по второму номеру им так и не удалось.

C учетом собранных управлением ДФР КГК материалов Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.-0-