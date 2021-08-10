Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 августа 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:08 Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа Регионы
13:06 Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента Президент
12:59 Формат "Большого разговора с Президентом" неудобен руководителям многих стран - участник мероприятия Общество
12:51 Более 300 кг мака и 27 т дикорастущей конопли уничтожено в Гомельской области с июня Происшествия
12:46 Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции Экономика
12:26 На трассе М1 автомобиль насмерть сбил мужчину Происшествия
12:24 Житель Минского района привлечен к ответственности за незаконную торговлю алкоголем Происшествия
12:22 В Сморгони у пенсионера похитили 40 рамок с медом на Br1,1 тыс. Происшествия
12:21 Пинчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды Происшествия
12:13 В Гродненской области 115 человек привлечены к ответственности за преступления в IT-сфере Происшествия
12:07 Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области В мире
12:05 Археологи обнаружили в Китае древнейшую в мире монетную мастерскую Калейдоскоп
12:04 "Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным - депутат Общество
11:58 Белгидромет: в ближайшие дни погодные условия будут способствовать наливу зерна кукурузы Общество
11:58 ФОТОФАКТ: Технологию создания объемных картин придумала мастер из Петрикова Культура
11:52 Литовцы бросили беременную иностранку без сознания на линии границы - ГПК Общество
11:51 В Могилевской области за сутки в ДТП пострадали 2 ребенка Происшествия
11:50 Ученые Беларуси, Польши и США активизируют сотрудничество в области биоразнообразия Общество
11:47 БЖД из-за ремонта ж/д мостов отменит некоторые поезда с 17 по 26 августа Общество
11:46 Три смертельных ДТП произошли за сутки в Гомельской области Происшествия
11:45 В Витебске ребенок выпал из окна, пока пьяная мать спала в соседней комнате Происшествия
11:36 На уборке урожая определились 5 молодежных экипажей-двухтысячников Общество
11:28 В России за сутки выявили 21 378 случаев заражения COVID-19 В мире
11:19 Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна Экономика
11:17 Брестский предприниматель подделывал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий Происшествия
11:15 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 августа Общество
11:12 Серия "Белорусская детская энциклопедия" пополнилась книгой о грызунах Общество
11:11 Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов Общество
11:10 Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА Экономика
11:08 В США растет уровень детской заболеваемости COVID-19 - больницы переполнены В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
10 августа 2021, 12:51

Более 300 кг мака и 27 т дикорастущей конопли уничтожено в Гомельской области с июня

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Более 4 т наркосодержащих растений уничтожено в Брестской области за два месяца
Пассажир автобуса Варшава - Минск пытался провезти через границу марихуану

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 кг мака и 27 т дикорастущего каннабиса уничтожено в Гомельской области с июня. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Специальная программа "Мак" стартовала в стране с 1 июня и продолжится до 15 сентября. Главной задачей проводимой специальной программы является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области. Сотрудниками милиции Гомельской области по состоянию на 9 августа выявлено 478 фактов произрастания незаконных посевов, большая часть из которых приходится на коноплю (407) и в меньшей степени на посевы мака (71). В общей сложности за этот период уничтожено без малого 27 т дикорастущего каннабиса и более 300 кг мака. Наркозелье утилизировано более чем на 15 га площади", - рассказали в УВД.

Практически ежедневно правоохранители находят и уничтожают наркозелье. 6 августа участковым милиционером Брагинского РОВД совместно с пограничниками на территории молочно-товарной фермы вблизи деревни Старые Храковичи было обнаружено и уничтожено 148 кг конопли. Оперативники уголовного розыска в том же районе нашли дикорастущее растение вблизи МТФ около деревни Березки. 5 августа уничтожено путем вырывания и закапывания в землю около 7 кг наркозелья. А уже 8 августа конопля обнаружена на проселочной дороге между Брагином и деревней Малейки. 5 кг растений также были преданы земле.

В Ельском районе 6 августа участковый нашел коноплю на территории нежилого дома в деревне Дуброва. 9 кг закопаны. В этот же день милиционерами патрульно-постовой службы 50 кг наркорастений закопано в Рогачевском районе недалеко от деревни Слобода. Участковый милиционер совместно с инспектором ИДН Лоевского РОВД обнаружили кусты дикорастущей конопли на окраине Лоева. Общий вес уничтоженного составил 10 кг. Рейдовая группа РОВД выявила растения каннабиса вблизи очистных сооружений КЖУП "Лоевский райжилкомхоз". Утилизировано 5 кг. 9 августа уничтожено 15 кг на пустыре вблизи деревни Колпень Лоевского района.

В Ветковском районе в течение одного дня, 8 августа, оперативники наркоконтроля уничтожили 20 кг наркозелья около деревни Лядо, 10 кг - на территории нежилого домовладения в деревне Столбун. Еще 3 кг были закопаны во дворе пустующего дома в деревне Светиловичи.

Спецпрограмма "Мак" в Гомельской области вошла в активную фазу. Ориентированы практически все службы милиции на обнаружение и уничтожение дикорастущей конопли. Главная задача - предотвратить попадание наркозелья к потребителям.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область МВД наркотики
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива На трассе М1 автомобиль насмерть сбил мужчину
Фото УВД Миноблисполкома Житель Минского района привлечен к ответственности за незаконную торговлю алкоголем
Фото из архива В Сморгони у пенсионера похитили 40 рамок с медом на Br1,1 тыс.
Фото из архива Пинчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды
Фото из архива В Гродненской области 115 человек привлечены к ответственности за преступления в IT-сфере
Фото из архива В Могилевской области за сутки в ДТП пострадали 2 ребенка
Главное
Александр Лукашенко "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов. Самое главное - в подборке БЕЛТА
Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Высокое качество белорусских стройматериалов стимулирует спрос на них за рубежом - Минстройархитектуры
Топ-новости
Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать
"Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным - депутат
Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА
Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента
Литовцы бросили беременную иностранку без сознания на линии границы - ГПК
Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции
Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики
Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов
БЖД из-за ремонта ж/д мостов отменит некоторые поезда с 17 по 26 августа
Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа
По новой программе "Семейный капитал" более 19,8 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Организации "Беллесбумпрома" в I полугодии выполнили все показатели социально-экономического развития
Пресс-конференция о капитальном ремонте жилфонда пройдет 11 августа в БЕЛТА
КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров
ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды в небе над Беларусью
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.