Более 320 ДТП с участием детей произошло в Беларуси с начала года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло 327 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних с начала текущего года 16 детей погибли и 340 получили ранения.

"Берегите детей. От дисциплины на дорогах взрослых в равной степени зависит судьба каждого ребенка. Не рискуйте, помните о тяжести и необратимости последствий. Результат игнорирования правил перевозки детей приводит к трагическим последствиям", - призывают в УГАИ МВД.

В правоохранительных органах также обращают внимание, что особую тревогу вызывают выявленные факты управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Так, с начала года по стране задержано 17,1 тыс. пьяных водителей - по их вине совершено 255 ДТП, в которых 65 человек погибли. Помимо этого, согласно статистике более 270 человек были ранены в результате подобных дорожных инцидентов.-0-