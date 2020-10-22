22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 белорусов лишились денег из-за мошенничества с подставным сайтом объявлений. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемыми в хищениях денег с банковских счетов оказались двое братьев из Крупского района (18 и 25 лет). На них вышли оперативники управления "К" УВД Миноблисполкома.

Злоумышленники разработали преступную схему, используя известный бренд Kufar.by. В частности, они создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом kufar.cc. Затем в Telegram была создана спецпрограмма для генерирования страниц потенциальных жертв.

Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, так называемых воркеров. Те изучали объявления на Kufar.by, связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на Kufar.cc. Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.

Молодые люди автоматизировали процесс опустошения счетов: с удаленного доступа переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси. Гонорар «воркеров» составлял 80-90% от "сделок".

В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около Br180 тыс.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное группой лиц. Правоохранители продолжают устанавливать причастных к преступлению людей, в том числе "воркеров".

В МВД добавили, что сегодня на Kufar.by заблокирована возможность отправления потенциально вредоносных ссылок, поэтому злоумышленники под любым предлогом пытаются увести жертву в мессенджеры.-0-