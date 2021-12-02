Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:35 Беларусь и ЕАБР готовят перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности Экономика
14:33 Запрещенные кондитерские изделия продавались в Могилеве под новыми документами Регионы
14:31 В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше 100 патронов Происшествия
14:31 В Бресте можно будет оплатить проезд через Telegram или мобильный банк Регионы
14:28 Беларусь прорабатывает контракты на поставку в Кыргызстан крупных партий автобусов и электробусов Экономика
14:27 Петришенко: ЕАЭС стал инвестировать в Беларусь больше, чем ЕС Экономика
14:24 Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер Экономика
14:24 Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку Экономика
14:18 Гомельская область и Республика Саха подписали соглашение о сотрудничестве Регионы
14:10 В Гродненской области первым компонентом вакцины привиты 42% жителей Регионы
14:05 Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства Регионы
14:03 Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС Политика
14:02 ФОТОФАКТ: Студенты оборудуют мебелью кабинеты строящегося медицинского комплекса в Бресте Регионы
14:00 Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев В мире
13:54 Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде Происшествия
13:38 Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд В мире
13:38 В ТЛЦ представители МИД Ирана предложили своим гражданам вернуться домой Общество
13:38 БЖД с 12 декабря введет новый график движения поездов Общество
13:27 В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях Общество
13:20 Петришенко предложил включить в перечень интеграционных проектов ЕАЭС действующие успешные производства Экономика
13:18 Андрейченко: необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе Политика
13:15 Белорусский рубль на торгах 2 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:09 В Могилеве обустроят 46 катков и хоккейных коробок Регионы
13:08 Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ Политика
13:02 Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада Политика
13:02 Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию Экономика
13:01 Андрейченко: принятые на ВГС решения открыли новый этап союзного строительства Политика
12:58 Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси Происшествия
12:56 Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин Политика
12:52 Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
02 декабря 2021, 12:58

Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-октябрь зарегистрировано 3738 заявлений и сообщений о совершении мошенничеств. Фактически количество выявленных таких преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Анализ состояния криминогенной обстановки свидетельствует, что посягательства на собственность граждан по-прежнему распространены. В последнее время, несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе этой категории, мошенничеств стало больше, отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что отличительной чертой этого вида хищения является отсутствие насильственного способа завладения чужим имуществом или правом на него. В отличие от кражи, грабежа или разбоя, когда отчуждение собственности происходит против воли потерпевшего, при мошенничестве предмет преступления передается добровольно.

Пострадать может любой человек. Недобросовестные граждане в поисках наживы изобретают все новые предлоги для незаконного обогащения. Чаще всего жертвами подобного рода преступных посягательств становятся люди, которые в силу возраста, уровня развития, определенного склада характера и психоэмоционального состояния в конкретный момент поддаются обману и внушению. В частности, потерпевшими нередко становятся пенсионеры.

В Генпрокуратуре рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников. Порой обман заключается в банальной просьбе передать телефон якобы для звонка, а на самом деле виновный намеревается обратить его в свою собственность. Встречаются случаи, когда мошенники под различными предлогами заключали договоры займа, хотя изначально не планировали возвращать деньги. При этом создавали видимость, что планируют исполнить взятые на себя обязательства: составляли от своего имени расписки, заключали фиктивные договоры. Тем самым они хотели ввести потерпевших в заблуждение, вызвать у них доверие, чтобы легче совершить преступление.

С развитием цифровых технологий и интернета в последнее время участились факты мошенничества в киберпространстве. Практика рассмотрения подобных мошенничеств свидетельствует о том, что интернет обычно используется в качестве средства коммуникации между виновными и потерпевшими. Как правило, такого рода взаимодействие происходит в социальных медиа и мессенджерах. При этом ключевыми становятся такие факторы, как недостаточная информированность населения, излишняя доверчивость, цифровая и юридическая неграмотность некоторых людей.

В Генпрокуратуре отметили, что во время общения в интернете сложно получить какие-либо гарантии, равно как и перепроверить информацию. Именно поэтому мошенники действуют с использованием вымышленных образов. В качестве способа убеждения представляются сотрудниками госучреждений, банковских организаций. Пытаются ввести потерпевших в заблуждение относительно своей компетентности в плане совершения тех либо иных действий, а также убеждают в возможности благоприятно повлиять на решение какого-либо вопроса.

В связи с этим надзорное ведомство рекомендует соблюдать простые правила, которые помогут предотвратить ущерб от обмана и злоупотребления доверием.

Стоит избегать достижения соглашений имущественного характера, если к моменту заключения сделки финансовое положение человека, принимающего обязательство, является неблагополучным либо вам об этом ничего не известно. Чтобы нейтрализовать возможные риски при заключении договоров, стоит использовать гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, такие как залог, поручительство и т.д.

При достижении договоренностей с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами рекомендуется проверять, является ли их деятельность зарегистрированной и реальной. Также стоит избегать чересчур заманчивых и выгодных предложений, экономическая обоснованность которых вызывает подозрения.

Приобретая товары или услуги в интернете, лучше выбирать проверенные магазины и торговые площадки. Нужно постараться минимизировать заключение сделок с непроверенными субъектами на условиях полной или частичной предоплаты. При необходимости лучше требовать дополнительную информацию и гарантии от продавца или покупателя.

Кроме того, регулярно напоминайте детям и пожилым родственникам о необходимости сохранять бдительность и предосторожность в общении с малознакомыми людьми в интернете и исключить любые финансовые операции с ними.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет мошенничество прокуратура
Новости рубрики Происшествия
Фото управления ГКСЭ по Брестской области В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше 100 патронов
Скриншот записи видеорегистратора, установленного в автомобиле Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде
Фото из архива Кибермошенник представился сотрудником милиции и обманул семью минчан на Br55 тыс.
Фото из архива В Витебской области россиянин заработал почти Br1 млн на нелегальной перепродаже овощей и фруктов
Фото из архива Пограничники пресекли канал поставки психотропов из России
Фото из архива Бобруйчанин продавал поддельные справки о выращенной сельхозпродукции
Главное
Во время встречи Лукашенко: отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно
"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами
Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Топ-новости
Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции
Лукашенко о Путине: мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации
Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
Петришенко: в Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов
Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку
Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан
Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев
Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ
Губернатор: Астраханскую область с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения
В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях
За помощью к медикам за сутки обратились 89 беженцев из ТЛЦ
Пост-миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности пройдет в Беларуси 5-13 декабря
Снег и до -10°С ожидается в Беларуси в выходные
Юркевич: современные технологии позволяют "Белпочте" удерживать высокую планку
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.