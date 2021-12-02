Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-октябрь зарегистрировано 3738 заявлений и сообщений о совершении мошенничеств. Фактически количество выявленных таких преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Анализ состояния криминогенной обстановки свидетельствует, что посягательства на собственность граждан по-прежнему распространены. В последнее время, несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе этой категории, мошенничеств стало больше, отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что отличительной чертой этого вида хищения является отсутствие насильственного способа завладения чужим имуществом или правом на него. В отличие от кражи, грабежа или разбоя, когда отчуждение собственности происходит против воли потерпевшего, при мошенничестве предмет преступления передается добровольно.

Пострадать может любой человек. Недобросовестные граждане в поисках наживы изобретают все новые предлоги для незаконного обогащения. Чаще всего жертвами подобного рода преступных посягательств становятся люди, которые в силу возраста, уровня развития, определенного склада характера и психоэмоционального состояния в конкретный момент поддаются обману и внушению. В частности, потерпевшими нередко становятся пенсионеры.

В Генпрокуратуре рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников. Порой обман заключается в банальной просьбе передать телефон якобы для звонка, а на самом деле виновный намеревается обратить его в свою собственность. Встречаются случаи, когда мошенники под различными предлогами заключали договоры займа, хотя изначально не планировали возвращать деньги. При этом создавали видимость, что планируют исполнить взятые на себя обязательства: составляли от своего имени расписки, заключали фиктивные договоры. Тем самым они хотели ввести потерпевших в заблуждение, вызвать у них доверие, чтобы легче совершить преступление.

С развитием цифровых технологий и интернета в последнее время участились факты мошенничества в киберпространстве. Практика рассмотрения подобных мошенничеств свидетельствует о том, что интернет обычно используется в качестве средства коммуникации между виновными и потерпевшими. Как правило, такого рода взаимодействие происходит в социальных медиа и мессенджерах. При этом ключевыми становятся такие факторы, как недостаточная информированность населения, излишняя доверчивость, цифровая и юридическая неграмотность некоторых людей.

В Генпрокуратуре отметили, что во время общения в интернете сложно получить какие-либо гарантии, равно как и перепроверить информацию. Именно поэтому мошенники действуют с использованием вымышленных образов. В качестве способа убеждения представляются сотрудниками госучреждений, банковских организаций. Пытаются ввести потерпевших в заблуждение относительно своей компетентности в плане совершения тех либо иных действий, а также убеждают в возможности благоприятно повлиять на решение какого-либо вопроса.

В связи с этим надзорное ведомство рекомендует соблюдать простые правила, которые помогут предотвратить ущерб от обмана и злоупотребления доверием.

Стоит избегать достижения соглашений имущественного характера, если к моменту заключения сделки финансовое положение человека, принимающего обязательство, является неблагополучным либо вам об этом ничего не известно. Чтобы нейтрализовать возможные риски при заключении договоров, стоит использовать гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, такие как залог, поручительство и т.д.

При достижении договоренностей с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами рекомендуется проверять, является ли их деятельность зарегистрированной и реальной. Также стоит избегать чересчур заманчивых и выгодных предложений, экономическая обоснованность которых вызывает подозрения.

Приобретая товары или услуги в интернете, лучше выбирать проверенные магазины и торговые площадки. Нужно постараться минимизировать заключение сделок с непроверенными субъектами на условиях полной или частичной предоплаты. При необходимости лучше требовать дополнительную информацию и гарантии от продавца или покупателя.

Кроме того, регулярно напоминайте детям и пожилым родственникам о необходимости сохранять бдительность и предосторожность в общении с малознакомыми людьми в интернете и исключить любые финансовые операции с ними.-0-