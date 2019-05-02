Более 380 л браги и самогонный аппарат изъяли у жителя Шарковщинского района

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У жителя Шарковщинского района правоохранители изъяли более 380 л браги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Во время профилактических мероприятий правоохранители изъяли у 44-летнего жителя агрогородка Радюки 384 л браги и самогонный аппарат. Они находились у него по месту жительства. Мужчина трудится пчеловодом на сельхозпредприятии.
Судом Шарковщинского района его привлекли к административной ответственности, с мужчины взыскали Br382,5.-0-
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